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Иммунолог рассказал о новом симптоме «омикрона»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог рассказал о новом симптоме «омикрона»
Фото: depositphotos

У людей, которые были заражены штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», стала наблюдаться гиперестезия. Отмечается, что при этом симптоме человек испытывает сильную боль даже при слабом воздействии на организм. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика, — объяснил Болибок в беседе с URA.RU.

Кроме этого, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков подчеркнул, что этот симптом может развиваться у человека из-за поражения периферических нервов.

— То есть происходит воспаление, возбуждение начинает неконтролируемо переходить до тела нейрона и передаваться в центральную нервную систему. В итоге человек ощущает в разных частях тела то онемение, то покалывание, то боль, то холод, то еще что-то, — заключил он.

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До этого замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что характер эпидемии «омикрона» похож на сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Эксперт пояснил, что подобная схожесть позволяет отказаться от такой меры, как изоляция, так как она нецелесообразна на фоне огромного количества выявляемых случаев заболевания, в том числе бессимптомных.

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