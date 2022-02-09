Эксперт оценил возможность штамма «омикрон» в вытеснении «дельты»
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии им. Д.И. Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский заявил, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» на сегодняшний день является доминирующим. Однако нет уверенности в том, что он сможет окончательно вытеснить «дельту».
Он отметил, что «омикрон» существенно отличается не только от «дельты», но и от других предыдущих вариантов COVID-19.
— Это говорит о том, что иммунитет, приобретенный после него, через какое-то время после выздоровления вряд ли будет эффективно работать против «дельты» или похожих штаммов, — объяснил Альховский, передает газета «Известия».
Также эксперт рассказал, что антитела к «омикрону» не показали своей эффективности с «дельтой. Однако, если после перенесенной «дельты» у человека наблюдался высокий титр антител, то они смогут нейтрализовать «омикрон».
30 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» необязательно станет последним масштабно распространившимся во время пандемии. По его словам, ревакцинированные препаратом «Спутник Лайт» в течение трех месяцев имеют полную защиту от «омикрона»: у всех участников специального исследования обнаружены вирусонейтрализующие антитела. Среди вакцинированных «Спутником V» антитела имелись у 75 процентов участников.