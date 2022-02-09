Эксперт оценил возможность штамма «омикрон» в вытеснении «дельты»

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Заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии им. Д.И. Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский заявил, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» на сегодняшний день является доминирующим. Однако нет уверенности в том, что он сможет окончательно вытеснить «дельту».

Он отметил, что «омикрон» существенно отличается не только от «дельты», но и от других предыдущих вариантов COVID-19.

— Это говорит о том, что иммунитет, приобретенный после него, через какое-то время после выздоровления вряд ли будет эффективно работать против «дельты» или похожих штаммов, — объяснил Альховский, передает газета «Известия».

Также эксперт рассказал, что антитела к «омикрону» не показали своей эффективности с «дельтой. Однако, если после перенесенной «дельты» у человека наблюдался высокий титр антител, то они смогут нейтрализовать «омикрон».

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30 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» необязательно станет последним масштабно распространившимся во время пандемии. По его словам, ревакцинированные препаратом «Спутник Лайт» в течение трех месяцев имеют полную защиту от «омикрона»: у всех участников специального исследования обнаружены вирусонейтрализующие антитела. Среди вакцинированных «Спутником V» антитела имелись у 75 процентов участников.