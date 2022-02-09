Специалист центра Чумакова рассказал, как пройдут испытания «КовиВак» на детях

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В исследовании вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «КовиВак» будет задействовано порядка тысячи добровольцев. Об этом в среду, 9 февраля, рассказал директор по развитию Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Константин Чернов.

Он подчеркнул, что важной ветвью данного исследования станет изучение, как вакцина «КовиВак» действует на переболевших более полугода назад. Помимо этого, будет изучаться ее влияние на детей в возрасте от трех до семнадцати лет, которые еще не столкнулись с COVID-19. Также отмечается, что состав данной вакцины, которую введут детям, не будет отличается от того, который вводится взрослому населению.

— Ребят разделят на три возрастные группы. Исследования будут проходить постепенно со снижением возрастного порога. Вначале это будет группа подростков 17—12 лет, вторая категория — от 12 до 6 и только потом уже от шести до трех лет, — поделился Чернов в беседе с газетой «Известия».

Известно, что исследования пройдут на базах медучреждений, которые расположены в Перми, Самаре, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Исследование продлится до декабря 2022 года.

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Ранее Минздрав разрешил проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей.