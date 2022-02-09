Территорию около семи станций БКЛ благоустроят в Москве в 2022 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Варшавская Карта всех событий

Работы по благоустройству пройдут около семи станций БКЛ метро в 2022 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 9 февраля.

— В рамках проектов обновим тротуары, по возможности их расширим и сделаем новые, в местах так называемых народных троп обустроим удобные пешеходные дорожки. Заменим асфальтобетонное покрытие проезжей части там, где необходимо, разместим наземные пешеходные переходы с контрастным освещением, — рассказал представитель мэрии.

Работы, как уточняется, пройдут около станций «Варшавская», «Каширская», «Каховская», «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Печатники» и «Текстильщики». Для пассажиров установят остановки с зарядными слотами и беспроводной связью.

При этом для водителей обустроят новые парковочные карманы. Специалисты также установят свыше 1,5 тысячи фонарей и уличных торшеров.

Бирюков добавил, что около станций обустроят газоны, площадь которых превысит 190 тысяч квадратных метров. Кроме того, рабочие высадят более 13,5 тысячи кустарников и около 600 взрослых деревьев.

Возле станции «Варшавская» на Чонгарском бульваре появится пешеходная зона. При этом около кинотеатра «Тула» вблизи станции «Печатники» по просьбе горожан оборудуют скейт-парк, заключил Бирюков.

8 февраля сообщалось, что в 2022 году в ЮАО в рамках программы капитального ремонта планируют заменить 351 лифт. Округ стал вторым в Москве по количеству замен лифтовых конструкций — его опередил только ЮВАО, где обновят 391 подъемник.

Больше всего лифтов заменят в доме 34 на Ясеневой улице: 24 конструкции. Самым высоким домом, где будут проводиться работы, стало 24-этажное здание по адресу Каширское шоссе, дом 144.