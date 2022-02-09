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Столичный гарантийный фонд начал консультировать предпринимателей по вопросам кредитования

Михаил Алимов

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Столичный гарантийный фонд начал консультировать предпринимателей по вопросам кредитования
Фото: Pexels

Столичные предприниматели могут обратиться за консультационными услугами по вопросам кредитования и прочим финансовым делам к специалистам центра компетенций Московского гарантийного фонда. Они ждут обращений по будням с 09:00 до 18:00 по телефону +7 (495) 967-19-49. Также доступна электронная почта info@fskmb.ru.

— В этом году наряду с выдачей поручительств по кредитам, банковским гарантиям, лизингу, факторингу, аккредитивам фонд будет консультировать предпринимателей по финансовым инструментам и льготным программам финансирования, — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Специалисты помогут принять правильное решение в финансовых вопросах и подскажут, как привлечь в свой бизнес дополнительные средства. По словам исполнительного директора Московского гарантийного фонда Антона Купринова, они подберут наиболее оптимальный вариант, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что бесплатный обучающий проект стартап-школы «Малый бизнес Москвы» (МБМ) помогает жителям столицы открыть свое дело. Свыше 47 процентов выпускников 2021 года либо уже открыли свой бизнес, либо находятся в процессе его создания.

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