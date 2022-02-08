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Более 20 процентов выпускников стартап-школы МБМ создали свой бизнес

Георгий Соланович

Город
Более 20 процентов выпускников стартап-школы МБМ создали свой бизнес
Фото: Pixabay

Свой бизнес открыли 22 процента выпускников стартап-школы «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Бесплатный обучающий проект МБМ помогает жителям столицы открыть свое дело. 47 процентов выпускников 2021 года либо уже открыли свой бизнес, либо находятся в процессе его создания.

— Всего за 2021 год в проекте «Стартап-школа МБМ» прошло 29 онлайн- и 19 офлайн-потоков и обучились 2109 участников. Учитывая запросы аудитории, для начинающих бизнесменов было организовано в общей сложности 15 отраслевых курсов, в том числе по женскому предпринимательству и для представителей креативных индустрий, — уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Согласно данным опроса, проведенного ГБУ «МБМ», 3,3 процента из которых основали собственную компанию. Новый курс обучения в МБМ начнется в онлайн-формате 14 февраля, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно исследованию крупной платформы онлайн-объявлений, в 2021 году число предложений о продаже готового бизнеса в России выросло на 23 процента по сравнению с прошлым годом. Специалисты рассказали «Вечерней Москве», какие компании продавали часто, а какие редко и какое дело сейчас выгодно открыть в Москве.

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