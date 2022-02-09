Секреты буквы «Е» на упаковках: диетолог рассказала, как выбирать продукты в магазине

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Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала, как правильно выбирать продукты в магазинах и какие секреты таит буква «E» на упаковках.

По ее словам, при покупке товаров важно обращать внимание на этикетку. При этом нужно читать состав, а не смотреть на ее лицевую сторону, которая содержит в себе много маркетинговых уловок.

Она уточнила, что красивые слова об экологичности продукта могут обмануть восприятие покупателя, в то время как его состав будет не таким полезным.

Специалист отметила, что стоящий на первом месте ингредиент в составе играет самую важную роль, потому как его содержание, скорее всего, составляет большую часть в продукте.

Филиппова также добавила, что в кодах Е, указанных на упаковках, могут содержаться опасные для здоровья компоненты.

— Так, по информации Минздрава, самыми опасными E выделены, к примеру, E-121, E-123, E-216, E-217, E-240 и другие. Это наиболее опасные для организма красители и консерванты, — цитирует эксперта Пятый канал.

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