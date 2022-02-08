Диетолог Соломатина назвала главную опасность «полезных» свежевыжатых соков

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Употреблять свежевыжатые соки не стоит тем, у кого диагностированы диабет, проблемы с ЖКТ и некоторые другие болезни. Однако даже здоровым людям лучше с осторожностью употреблять такие напитки. В частности, многие свежевыжатые соки желательно разбавлять водой. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что свежевыжатые соки полезны только при некоторых условиях.

— Свежевыжатые соки, если говорить об овощных и именно с мякотью, — это нормальные соки, если пить их из нормальных овощей, в небольшом количестве и они только что сделаны. Для некоторых людей что-то жевать достаточно сложно и принимать овощи и фрукты можно в таком виде, — рассказала специалист.

По словам эксперта, более опасный вариант — соки, которые делают в кафе или столовых: свежевыжатые соки быстро портятся, в отличие от овощей и фруктов. В случае приготовления в общепите непонятно, каким образом делали и даже какой лед добавляли. В некоторых случаях лед из некачественной воды может привести к отравлению, предупредила собеседница «ВМ».

Некоторым людям свежевыжатые соки не стоит пить вообще, уверена Соломатина.

— Бывает индивидуальная непереносимость. Еще соки, даже только что выжатые (скажем, фруктовые), опасны для тех, у кого есть диабет, инсулинорезистентность, лишний вес, заболевания желудочно-кишечного тракта. Кислые соки содержат много органических кислот и с точки зрения того, что они разъедают зубную эмаль, их рекомендуется пить через трубочку. Для некоторых такой сок может обернуться болью в желудке, у кого есть проблемы вроде гастрита или язвы. Кислота может очень негативно подействовать, если этот сок выпить на голодный желудок, — отметила диетолог.

Также собеседница «ВМ» подчеркнула, что сладкий сок способен вызвать брожение у здорового человека, если его выпить после плотной еды: например, шашлыка или салата. После приема пищи должен пройти минимум час. Кроме того, свежевыжатые соки содержат много сахара, после их употребления резко повышается уровень глюкозы в крови, особенно если выпить сок на голодный желудок.

Свежевыжатые соки нужно пить в меру, подчеркнула Соломатина.

— Если очень хочется, то можно выжать сок из того же апельсина. Но сколько его можно именно съесть: ну один апельсин, ну два апельсина, сока же можно выпить и из трех, и из четырех. Один раз можно выпить, ничего не случится, другое дело — повторять регулярно. Овощные соки менее опасны, но есть случаи достаточно тяжелого отравления (даже выкидыши у беременных). Дело в том, что те овощи, которые ближе к земле (к примеру, свекла и сельдерей), содержат много нитратов. Чрезмерно увлекаться не стоит. И еще там могут содержаться пестициды. Может быть в итоге вред не от самого сока, а именно от того, что в изначальном составе содержится, — предупредила специалист.

В день стоит пить не больше стакана свежевыжатого сока, уверена Соломатина. Сок обязательно должен быть с мякотью, подчеркнула собеседница «ВМ».

Для снижения вреда некоторые соки можно разбавлять водой, посоветовала эксперт.

— Так в них будет меньше сахара и кислоты. По пропорции — как нравится: можно 50 на 50. Но нужно смотреть по ситуации: если в соке и так вода в основном (к примеру, из огурца), зачем его разбавлять водой? А какой-нибудь концентрированный (из апельсина или яблока) можно разбавить, — заключила Соломатина.