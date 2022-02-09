Москвичам рассказали, что хранится в коллекции «Мосфильма»

Кадр из фильма «Берегись автомобиля» / «Мосфильм», 1966

В коллекции «Мосфильма» собрано более 400 тысяч вещей, которые могут пригодиться съемочной группе во время производства кино. За более чем 90 лет существования студии в ее закромах накопилось множество уникальных экспонатов со съемок свыше 2,5 тысячи произведений, включая и культовые советские фильмы.

В 2018 году для коллекции построили новый дом — за счет инвестора. Его площадь около 15,5 тысячи квадратных метров, а полы способны выдержать нагрузку в две тонны на один «квадрат».

— Здесь огромные пространства, значительно больше света. Художник и его помощники должны понимать, что они берут и как это будет выглядеть в кадре, — рассказала художник по костюмам, заместитель начальника Дома костюма и реквизита Алла Оленева.

По ее словам, работа до сих пор продолжается — часть вещей еще не разобрана и не сложена удобным для деятелей кино образом. В коллекции есть множество самых разнообразных вещей для киноделов — посуда, мебель, драгоценности, иконы, портреты вождей, лестницы, манекены и т. д. Большая часть из них датирована XIX–XX веками.

— Чтобы создать интерьер того или иного времени, важно использовать настоящие вещи. Это касается и реквизита, и костюма. Знающим людям это заметно в кадре, даже обычные зрители подмечают, если современный предмет снят в картине о прошлом, — отметила Оленева.

Там хранятся и культовые вещи из фильмов. Наряды главных героев, включая платья из картин «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Война и мир» и многих других, передает официальный сайт мэра Москвы.

Студии «Мосфильм» 9 февраля 2022 года исполнился 91 год.

До этого сообщалось, что в музее «Садовое кольцо» открылась выставка «Новогодняя сказка в кино: «Морозко», которая посвящена одному из самых популярных фильмов советского режиссера-сказочника Александра Роу. Премьера ленты состоялась 24 марта 1965 года, но в истории отечественного кинематографа картина навсегда останется одной из главных новогодних сказок.