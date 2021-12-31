Кадр из фильма «Морозко» (1964)

В музее «Садовое кольцо» открылась выставка «Новогодняя сказка в кино: «Морозко», которая посвящена одному из самых популярных фильмов советского режиссера-сказочника Александра Роу. Премьера ленты состоялась 24 марта 1965 года, но в истории отечественного кинематографа картина навсегда останется одной из главных новогодних сказок.

В экспозицию выставки вошли эскизы художника-постановщика картины Арсения Клопотовского, который не только создавал образы героев и декорации, но и стал автором многих технических находок. Для своего времени лента стала новаторской — в ней использовались комбинированные съемки, обратная перемотка и двойная экспозиция.

Куратор выставки Лидия Енова рассказала подробнее о ней.

— Действие фильма занимает два времени года — лето, когда мы знакомимся с персонажами и основным конфликтом, и зиму, когда происходят главные чудеса. Летние сцены снимали недалеко от Москвы, под Звенигородом, а зимнюю натуру нашли на Кольском полуострове, неподалеку от города Оленегорска. Александру Роу нравились тамошние северные заснеженные пейзажи с огромными елями. Он уже снимал в тех местах зимние сцены фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», — сообщила она.

Енова отметила, что перед художником стояла одна из сложных задач — оживить избушку Бабы-яги, с ней он отлично справился. Изготовили две избушки: первую, деревянную, приводили в движение системой рычагов. Вторую — вырезали из поролона и надевали на статиста, как ростовую куклу, сообщается на сайте мэра Москвы.

Куратор рассказала, что полная раскадровка фильма не сохранилась. Представление о ней можно получить, рассматривая представленные на выставке открытки с рисунками Клопотовского. Серию из 15 двусторонних открыток «Морозко» выпустили в 1984 году тиражом 600 тысяч экземпляров.

Сценарий картины написали Михаил Вольпин с Николаем Эрдманом, которые к тому моменту были знакомы зрителям по фильмам «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Застава в горах» и другим. Сценаристы переложили две сказки, добавили новых персонажей и прописали любовную линию, а главное — привнесли в сюжет фильма много юмора.

На роль Марфушеньки-душеньки Роу планировал взять Тамару Носову, которая снималась у него во всех фильмах. Но ассистентка режиссера увидела юную Инну Чурикову, студентку Театрального училища имени Щепкина, и посоветовала попробовать ее на эту роль. Режиссера сразу покорил талант молодой актрисы. Роль Марфуши стала для нее первой большой работой в кино.

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Настеньку изначально должна была играть Надежда Румянцева. Но в итоге Роу выбрал 15-летнюю Наталью Седых, которая училась в Московском хореографическом училище Минкультуры СССР. Юная балерина с огромными глазами покорила режиссера.

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По поводу Бабы-яги никаких сомнений не было с самого начала: ее сыграл Георгий Францевич де Милье, более известный как Милляр. Он был одним из любимых актеров Роу.

Актер Георгий Милляр в роли Бабы-яги / Кадр из фильма «Морозко»

Роль доброго молодца Ивана получил Эдуард Изотов, а волшебника Морозко сыграл Александр Хвыля. Один из самых известных актеров Советского Союза, на протяжении многих лет он выполнял обязанности главного Деда Мороза страны, выступая в этой роли на главной елке в Кремле.

Кадр из фильма «Морозко» знаменитого режиссера Александра Роу. Его фильмы дети и сегодня смотрят с большим интересом

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