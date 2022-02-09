Ефимов: Столица экспортировала на 72 процента больше осветительных приборов в 2021 году

Фото: pixabay.com

Москва в 2021 году экспортировала осветительное оборудование в 91 страну. Основными покупателями стали Казахстан, Белоруссия, Филиппины, Германия и Корея. Об этом в среду, 9 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва является главным российским экспортером осветительного оборудования. По итогам января — ноября 2021 года ее доля в общероссийском экспорте составила 35,7 процента. За этот период столица поставила товары на 92,2 миллиона долларов США, это на 71,8 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда за рубеж было постановлено товаров на 53,67 миллиона долларов, и на 86,3 процента больше, чем в 2019 году, когда объем экспорта составил 49,5 миллиона долларов, — рассказал он.

По его словам, город открыл для себя несколько новых рынков, включая Филиппины, Иорданию и Уганду. Также были усилены поставки по традиционным экспортным направлениям. На пять уже упомянутых стран приходится 64,9 процента столичного экспорта.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, город значительно увеличил поставки осветительного оборудования в 2021 году, по сравнению с предыдущим. Так, на 118 процентов вырос экспорт полупроводников, на 71,6 процентов столица поставила больше люстр и на 33,5 процента больше лампочек, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в экономику столицы скандинавскими странами было инвестировано более 1,2 миллиарда долларов. Основным инвестором стала Швеция, а компании чаще всего обращаются к сферам промышленности и высоких технологий.