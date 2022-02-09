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«Моя женщина умеет удивлять»: Тарасов сообщил о беременности жены

Полина Долганова

Общество
«Моя женщина умеет удивлять»: Тарасов сообщил о беременности жены
Фото: instagram/kostenko.94

Российский футболист Дмитрий Тарасов поделился с поклонниками радостной новостью — его жена Анастасия Костенко вновь ждет ребенка. Об этом спортсмен рассказал в своих Instagram-сторис.

В аккаунте Тарасова появится скриншот переписки с возлюбленной. Девушка отправила супругу фото положительного теста на беременность.

— Моя женщина умеет удивлять! — подписал публикацию спортсмен.

По переписке также видно, что Тарасов был настолько шокирован этой новостью, что даже употребил в ответе Костенко нецензурную лексику.

«Моя женщина умеет удивлять»: Тарасов сообщил о беременности жены Фото: Instagram / tarasov23

Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. Сначала ее долго критиковали за то, что она стала встречаться с футболистом, когда он расстался с Ольгой Бузовой. Многие называли Костенко разлучницей. Но потом она показала семейную идиллию, подарив мужу двух дочек. Пара воспитывает двухлетнюю Милану и Еву, которой всего 10 месяцев. Также у Тарасова есть дочь от первого брака.

В ноябре звездная пара решила устроить малышу Алексею фотосессию. Это съемка со спящим в коконе новорожденным, наряженным в различные пушистые костюмчики. Заодно с сынишкой сфотографировался и знаменитый папа.

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