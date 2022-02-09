Собянин рассказал о планах по благоустройству севера Москвы в 2022 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На севере столицы в рамках программы «Мой район» в 2022 году благоустроят четыре района. Об этом в среду, 9 февраля, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Жителей Северного административного округа (САО) ожидают изменения в Коптеве, Левобережном, Молжаниновском и Тимирязевском районах.

— В Левобережном, например, благоустроят набережную Канала имени Москвы — общая площадь работ составит 13,7 гектара. В результате жители получат комфортную зону отдыха у воды, где понравится как детям, так и взрослым, — рассказал мэр.

Также там установят ограждения у воды, высадят деревья и установят зоны воркаута и площадки для пляжного волейбола.

Молжаниновский район ожидает благоустройство Синявинского сквера. Там оборудуют спортивные площадки, зоны для пикников и отдыха с шезлонгами и площадку для выгула и дрессировки собак.

В Коптеве обновят спортивный городок «Бригантина». Изменения затронут крытый корпус, спортивные площадки. Появятся места для занятия йогой, скалодром, воркаут-зоны с уличными тренажерами, пригодными в том числе и для маломобильных граждан. Территорию озеленят и установят скамейки.

Тимирязевский район ожидает благоустройство территории площадью почти 12 гектаров. Они расположены вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской улицы.

— После обновления в сквере появится комфортная пешеходная зона, где будет удобно гулять в том числе и в вечернее время. Вдоль тропинок установят дополнительное освещение, а для безопасности здесь поставят камеры видеонаблюдения, — рассказал Собянин.

Кроме того, там появятся новые детские и спортивные площадки, места для выгула собак, каток с искусственным льдом и прокатом коньков, памп-трек и другие площадки для активного отдыха.

Также в САО приведут в порядок 20 школьных территорий. Их озеленят, обустроят детские и спортивные площадки, заменят малые архитектурные формы.

До этого мэр города сообщил, что в столице уже в этом году планируют завершить работы по реконструкции Южного речного вокзала. Его реконструкция началась после того, как городское правительство получило здание в собственность.