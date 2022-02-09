Более 800 столичных семей переехали в новые квартиры по реновации в январе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице за январь более 800 семей получили новые квартиры по программе реновации жилья. Об этом в среду, 9 февраля, заявил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— За первый месяц 2022 года по программе реновации собственниками нового жилья стала 861 семья. В планах города начать в текущем году переселение еще 37 тысяч москвичей. Всего с начала действия программы в новые квартиры переехали 47,6 тысячи жителей, — рассказал он.

Больше всего семей переехали в Северном административном округе — здесь новоселье отпраздновали 164 семьи. На западе, востоке и юго-востоке города переехали соответственно 153, 138 и 133 семьи.

Левкин напомнил, что Москва оказывает помощь при переезде по реновации с помощью специального сервиса. Отмечается, что ей воспользовались 684 из 861 семья. Для ее получения необходимо оставить заявку на сайте и согласовать дату и время. Все действия проходят в онлайн-формате.

До этого сообщалось, что жители 38 домов на востоке столицы находятся в состоянии переселения в новостройки по программе реновации жилья. Сейчас этот процесс запущен в девяти районах. Из 60 вошедших в программу домов расселены 17, еще пять демонтированы. Около 6,5 тысячи человек уже получили новые квартиры.