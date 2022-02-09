Предмет охраны утвержден для Спасского собора Андроникова монастыря

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Андроньевская площадь, 10с5 Карта всех событий

В столице утвердили предмет охраны Спасского собора Андроникова монастыря. Он расположен по адресу Андроньевская площадь, дом 10, строение 5. В предмет охраны входят все характеристики здания-памятника архитектуры и его ценные элементы.

— Спасский собор Андроникова монастыря — это один из древнейших храмов на территории столицы. Ученые предполагают, что он был построен в первой четверти XV века. Кроме того, это очень ценный старинный образец русского церковного каменного зодчества, — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, специалисты пришли к выводу, что многие более поздние церкви копировали стиль этого собора. Они составили перечень его характеристик и особенностей, которые вошли в предмет охраны. Среди них местоположение и градостроительные характеристики собора, его композиция, купол, крест, покрытие кровли, система водостока с белокаменными водометами, фасады, отделка, интерьер и т. д.

Спасский собор — один из старейших храмов на территории столицы и один из первых образцов русского каменного зодчества, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что специалисты Мосгорнаследия изучили и описали все особенности и ценные элементы Монетного и Печатного дворов. Оба комплекса зданий находятся на Никольской улице и являются объектами культурного наследия федерального значения.