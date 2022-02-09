Наталья Сергунина рассказала о поддержке начинающих предпринимателей в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 142 тысяч новых ИП и компаний зарегистрировали в городе в 2021 году. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 9 февраля.

— Всего в 2021 году в столице появилось свыше 142 тысяч новых компаний и индивидуальных предпринимателей. Больше десяти тысяч из них зарегистрировано при поддержке специалистов МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы» — прим. «ВМ»), — рассказала представитель мэрии.

При помощи консультантов проекта, по ее словам, открывали бизнес, связанный с интернет-торговлей, общепитом и грузоперевозками. Участие в обучающих мероприятиях МБМ в минувшем году приняли свыше 49 тысяч человек.

Одним из главных направлений деятельности проекта является консультационная поддержка. Так, в 2021-м в МБМ провели около 109 тысяч консультаций.

Получить консультацию можно несколькими способами. Первый — онлайн на сайте mbm.mos.ru, а второй — по телефону +7 (495) 225-14-14 или лично в центрах услуг для бизнеса.

Консультации проводят и во флагманских офисах «Мои документы». Там же можно подать документы на регистрацию ИП или ООО.

Обучающие программы, организованные МБМ, позволяют приобрести необходимые навыки и восполнить недостающие знания. Еженедельно в их рамках проходят десятки бесплатных вебинаров, тренингов, занятий и деловых встреч.

— В минувшем году прошло 48 потоков «Стартап-школы МБМ». В них приняли участие более 2,1 тысячи человек, которые учились в онлайн- и офлайн-формате, — уточнил глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Состоявшимся предпринимателям доступна программа Progress в онлайн-академии МБМ. Курс направлен на развитие уже действующего бизнеса, а Pro-курсы нацелены на углубленное изучение определенных сфер.

4 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что город заключил концессионное соглашение в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Согласно документу, инвестор возведет сооружения по извлечению азота и фосфора из сточных вод.

Он отметил, что действие соглашения продлится 27 лет. В первые два года инвестор построит указанные объекты, а после будет эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать их.

По словам Ефимова, такие практики широко используются в сфере ЖКХ во многих странах мира, например в США. Однако в России такую технологию еще не применяли, заключил он.