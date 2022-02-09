Девятнадцать скверов благоустроят в Подмосковье

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В Московской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы формирования комфортной городской среды в текущем году планируют благоустроить девятнадцать скверов, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее отмечал, что необходимо обустроить рекреационную зону около каждого многоэтажного дома.

— С этого года мы запускаем новое направление в нашей работе — благоустройство небольших зеленых территорий, скверов в шаговой доступности. Скверы ежедневно используются жителями близлежащих домов и служат удобной рекреационной зоной, — рассказал глава Минблагоустройства Михаил Хайкин.

В частности, в этом году обновят сквер Зверева в Клину, сквер павших воинов в Кубинке, сквер «Патриот» в Котельниках.

В скверах планируют установить новые лавочки, дополнительное освещение, обустроить дорожки. Также появятся камеры наблюдения.

Всего в этом году в Московской области благоустроят 50 общественных территорий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству севера Москвы в 2022 году.