Четыре нежилых помещения выставлены на продажу в Москве и Подмосковье

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Столичные власти выставили на продажу три лота, которые состоят из четырех зданий в Москве и Московской области. Они расположены в ЗАО, Люберецком и Одинцовском городских округах Московской области. Об этом в среду, 9 февраля, заявил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

— В прошлом году на торгах по продаже зданий мы реализовали 77 объектов: жилые дома, нежилые здания свободного функционального назначения, в том числе для ведения и масштабирования бизнеса, в разных районах города. Сейчас на аукцион выставили четыре здания: два жилых дома и два объекта свободного назначения. Их общая площадь составляет 1023 квадратных метра, — рассказал он.

Москва владеет недвижимостью за пределами города. Так в деревне Жуковке Одинцовского района Подмосковья она выставила лот из двух жилых домов, чья общая площадь составляет 788,1 квадратного метра. Их высота два и три этажа, а подать заявку можно до 14 марта. Торги пройдут 23 марта.

Здание в Люберецком районе Московской области также выставлено на торги. Его площадь — 145,7 квадратного метра. Прием заявок осуществляется до 28 февраля, а торги состоятся 5 марта.

Для покупки здания и участка в девять соток во Внукове нужно оставить заявку на аукцион до 15 марта. Розыгрыш состоится 24 марта, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в центре столицы выставлены на торги 22 нежилых помещения. Из них 15 продаются, а еще семь можно взять в аренду. У лотов разная площадь — от 10 до 359 квадратных метров.