«Не за что болеть»: Лоза объяснил, почему на россиян скучно смотреть на Олимпиаде

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На нынешней Олимпиаде в Пекине у российских спортсменов в очередной раз нет возможности выступать под родными символами. А болеть за страну, у которой нет флага и гимна, тяжело. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» певец Юрий Лоза.

Музыкант признался, что следит за выступлением российской команды, но никому из олимпийцев не отдает свое предпочтение:

— Олимпиада для спортсмена — важное событие, потому что это чуть ли не единственный раз в жизни, когда он доходит до своей идеальной формы, чтобы показать себя. Именно по этой причине спортсмены должны обязательно принимать участие в таких мероприятиях.

Однако Лоза уверен, что для зрителей Олимпиада давно утратила былую значимость:

— Для меня, как и для зрителей, это очередная Олимпиада. И смотреть ее интересно только тогда, когда есть за что болеть. А у нас нет флага, нет гимна. А флаг — это символ страны, гимн тоже. Если наш парень бежит и размахивает олимпийским флагом, и он единственный из всех стран не имеет права поднять свой флаг, то о каком переживании за свою сборную может идти речь?

Следовательно, упрекать зрителей за то, что они не смотрят Олимпиаду, как считает Лоза, нельзя, потому что «им не за что болеть».

— А то, что ребята работают — они молодцы, ведь спортсмены должны оставаться спортсменами.

Лоза также отметил, что не разделяет всеобщего восторга от выступлений российской фигуристки Камилы Валиевой, выигравшей короткую и произвольную программы в командном турнире Олимпиады 2022 года:

— Для меня интересны игровые виды спорта. Я никогда не катался на коньках, это не мой вид спорта, и я не вижу ошибки, не понимаю, как оценивать спортсмена. Это сложный вид спорта для стороннего наблюдателя, потому что только профессионалы видят все недочеты. Сюда же могу включить художественную гимнастику, поэтому болеть на полном серьезе я не могу и не понимаю, что лучше, а что хуже.

Собеседник «ВМ» отметил, что подобным видам спорта предпочитает футбол и шахматы.