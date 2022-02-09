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Врачи пояснили причину очередей из машин скорой помощи у петербургских больниц

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врачи пояснили причину очередей из машин скорой помощи у петербургских больниц
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Огромные очереди из машин скорой помощи образовались сразу у нескольких больниц Санкт-Петербурга. Как рассказали сами врачи, время ожидания для пациентов с коронавирусом, в салонах медицинских автомобилей может растянуться до пяти часов.

Как сообщает издание «Невские новости», главная причина скопления медицинского транспорта — отсутствие организованности в работе приемных отделений, от которой страдают и сотрудники скорых, и пациенты.

— Очереди периодически появляются у больницы святого Георгия и Покровской. Причем, как уже говорилось ранее, всему виной не количество пациентов. По всей видимости, очереди появляются из-за дезорганизованной работы приемных отделений, — сообщил источник в системе городского здравоохранения.

Медики рассказали, что пациентам порой приходится ждать несколько часов у дверей больницы. Частично медицинскую помощь приходится оказывать в машинах скорой помощи.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге остается напряженной. Накануне медицинские специалисты выявили 13 372 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, передает Nation News.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве снизился до минимума за месяц.

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