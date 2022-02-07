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Коэффициент распространения COVID-19 снизился до минимума за месяц в Москве

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Коэффициент распространения COVID-19 снизился до минимума за месяц в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Коэффициент распространения коронавируса в Москве в понедельник, 7 февраля, опустился до 0,85, это минимум с 6 января 2022 года. Это следует из данных федерального оперативного штаба.

Произошло заметное снижение числа выявляемых случаев болезни. Так, за минувшие сутки в городе было зарегистрировано 15 442 больных коронавирусом, что стало минимумом с 20 января.

Показатель снизился и в России в целом. Теперь он составляет 1,27. Единица превышается в девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших.

В Подмосковье индикатор составил 1,09, в Санкт-Петербурге и Ростовской области — 1,12, в Пермском крае — 1,25, в Самарской области — 1,32, в Свердловской — 1,34, в Красноярском крае — 1,6. В Воронежской области коэффициент опустился до 1,81, в Нижегородской — до 1,92, следует из данных оперштаба.

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Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек с коронавирусом в среднем успевает передать болезнь до своей изоляции.

До этого директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве 90–95 процентов случаев заболевания коронавирусом приходятся на штамм «омикрон». По его словам, оставшиеся пять процентов случаев считаются «дельта»-штаммом. Гинцбург отметил, что вакцинация остается лучшей защитой от COVID-19, потому что она действует вне зависимости от его мутаций.

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