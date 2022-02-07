Гинцбург оценил долю заболевших «омикрон»-штаммом в столице в 90–95 процентов

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В Москве 90–95 процентов случаев заболевания коронавирусом приходятся на штамм «омикрон». Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— В Москве сейчас, по всей видимости, 90-95 процентов, кто заболевает ковидом, <...> - это «омикрон», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, оставшиеся пять процентов случаев считаются «дельта»-штаммом.

Гинцбург отметил, что вакцинация остается лучшей защитой от COVID-19, потому что она действует вне зависимости от его мутаций.

До этого он заявил, что иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции не дает достаточную защиту для противостояния новым штаммам COVID-19. По его словам, защитить россиян от новых вариантов вируса может только вакцинация и бустер. Говоря о возможностях иммунитета после болезни, специалист сослался на ряд «фундаментальных исследований».

Ревакцинацию от коронавируса желательно проходить через каждые полгода. В зависимости от состояния иммунитета человека и других факторов врач может предложить вакцинацию как однокомпонентным, так и двухкомпонентным препаратом. Об этом рассказали специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой». По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, определиться с видом вакцины лучше после консультации со специалистом.

Жители столицы могут получить помощь психолога по телефону, в Skype или Zoom, а также в онлайн-чате на сайте службы психологической помощи. Еще москвичам доступны авторские тренинги и школы (в частности, для будущих мам и пап или приемных родителей). Об этом «Вечерней Москве» рассказала директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко.