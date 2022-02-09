«У меня своя жизнь»: Милохин рассказал об отношении к биологическим родителям

Фото: roscongress / Елена Разина

Популярный российский блогер Даня Милохин заявил, что не хочет видеть своих биологических родителей, из-за которых он оказался в детском доме.

Он напомнил, что его родная мать пыталась выйти с ним на связь, однако это все приводит к «непонятным плачам и просьбам о прощении».

— Я просил их вести такой образ жизни, как будто я уже взрослый парень и уехал куда-то учиться или работать, и мы не общаемся. У меня своя жизнь. Никто ни на кого не обижен, никто ничего не требует, — сказал юноша в эфире программы «Детектор» на телеканале «Пятница».

В ноябре прошлого года блогер Даня Милохин впервые за 16 лет пообщался со своими биологическими родителями в рамках шоу «ДокТок» с телеведущей Ксенией Собчак. Родители тиктокера находились за кулисами, но поговорить с ними вживую Милохин наотрез отказался, предпочтя видеосвязь. По словам матери блогера, ее это решение огорчило, но сдаваться она не собирается.

Тогда же тиктокер подчеркнул, что не винит родителей в том, что те отдали его в детдом. Но никаких чувств по отношению к ним и встрече с ними он не испытывает.