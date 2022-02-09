Малый бизнес в 2021 выкупил у города на треть больше помещений, чем в 2020

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Предприятия малого бизнеса без торгов в 2021 году выкупили на треть больше помещений, чем в 2020. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Самыми популярными помещениями стали объекты, располагающиеся в центре, на севере и юге города. Преимущество малого бизнеса заключается в том, что предприятия могут без торгов выкупить у города уже арендуемое помещение по рыночной цене.

— Ежегодно интерес предпринимателей к этому механизму приобретения городской недвижимости растет: в 2021 году малый бизнес выкупил у столицы на треть больше помещений. Если в 2020 году предприниматели приобрели 344 объекта, то в 2021-м — уже 469, — добавил Ефимов.

Рост спроса на недвижимость связан с улучшением экономической ситуации в Москве. Мэр города Сергей Собянин в сентябре 2021 года для субъектов малого и среднего бизнеса увеличил период рассрочки при выкупе помещений с пяти до семи лет, что позволило предприятиям снизить объем регулярных платежей.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в минувшем году самым большим по площади помещением, которое выкупил малый бизнес, стало здание на улице Нижние Поля на юго-востоке столицы. Оно обошлось своему новому владельцу в 131,5 миллиона рублей, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что столичные власти выставили на продажу три лота, которые состоят из четырех зданий в Москве и московской области. Они расположены в ЗАО, Люберецком и Одинцовском городских округах Московской области.