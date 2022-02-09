Ледовый дворец в столичном парке «Сокольники» реконструируют

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сокольнический вал 1б Карта всех событий

В столице ожидается масштабная реконструкция ледового дворца в парке «Сокольники. Выдано соответствующее разрешение. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

— Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство, в рамках которого запланирована реконструкция ледового дворца в парке «Сокольники» на востоке Москвы в одноименном районе Сокольники. Объект расположен по адресу: улица Сокольнический Вал, дом 1Б. Срок действия разрешения — до 9 октября 2023 года, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Действующее здание построено в 1967 году и имеет пять этажей. Наземные конструкции полностью демонтируют с сохранением фундамента. На его месте построят современный комплекс.

Он состоит из полноценных физкультурно-досугового и оздоровительного центров, включающих в себя две ледовые арены, спортзал, зал для мини-футбола, шахматно-шашечный клуб, медицинский кабинет и спа-центр с купелью. Также там расположатся технические и административные помещения.

Территорию вокруг облагородят, обустроят парковку на 119 машиномест. Установят детскую площадку и пешеходные территории.

До этого сообщалось, что инвесторы к 2023 году построят в Москве четыре ледовые арены. Строительство спортивных объектов является одним из ключевых направлений социальной инфраструктуры города.