Реестр производителей детского питания и школьной формы для льготников предложили создать в России

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В России может появиться официальный реестр производителей школьной формы и детского питания для льготной категории граждан. С таким предложением к правительству обратился Совет при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Как рассказала «Вечерней Москве» президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина, представители официального органа порекомендовали правительству провести анализ имеющихся мер поддержки отечественного рынка детских товаров. По ее словам, теперь необходимо сформировать реестр производителей одежды для обучающихся и товаров для детей первого года жизни в целях использования при осуществлении таких мер поддержки, как компенсация затрат на приобретение школьной формы и «Подарок для новорожденного».

Собеседница «ВМ» отметила, что сегодня во многих регионах проводятся мероприятия с имущественными мерами поддержки в рамках акции «Подарок новорожденному». Цицулина подчеркнула, что из наиболее долгосрочных можно привести в пример Петербург, где давно предоставляется дополнительная мера соцподдержки в виде единовременной выплаты при рождении ребенка для приобретения предметов детского ассортимента.

Так, размер выплаты на первого ребенка составляет 33 439 рублей, на второго — 44 588. На третьего и последующих детей — 55 733 рубля. Деньги перечисляются на карту «Детская».

Имущественные меры поддержки (покупка детских товаров) предусмотрены для семей с детьми-инвалидами в материнском капитале, также их можно приобрести в рамках программы поддержки в случае трудной жизненной ситуации.

— Наиболее наглядно эффективность таких мер мы увидели во время выплат в августе 2021 года. Следует отметить, что эти расходы относятся к категории необходимых, а это означает, что есть возможность оказания адресной поддержки семьям. Из анализа потребительских расходов видно, что президентская выплата на школьников была весьма масштабной и заметной даже на макроэкономическом уровне, — сообщила эксперт.

В регионах и в Москве, по словам Цицулиной, есть успешный опыт выдачи сертификатов на получение продуктов, одежды и бытовой техники. Ее анализ показывает, что в структуре затрат родителей более 40 процентов приходится на одежду и обувь.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что очень перспективен и новый механизм электронного сертификата — платежный инструмент, который позволяет получать господдержку на средства реабилитации.

Спикер также заметила, что во многих регионах имущественные меры поддержки семьи сейчас сопровождаются таким инструментом, как электронная карта:

— И пример «Подарка для новорожденного», «Пушкинской карты» либо электронных сертификатов для господдержки на средства реабилитации — эти инструменты, которые могут быть использованы детской картой, предложенной Минпромторгом.

Цицулина заметила, что есть региональные меры поддержки с использованием электронного сертификата, а есть федеральные, например, в маткапитале такая опция присутствует. И все эти практики могут быть применены в детской карте.

В заключение эксперт заметила, что создание официального реестра производителей детского питания и школьной формы для льготной категории граждан дополнит список мер по социальной поддержке населения.