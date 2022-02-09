Эколого-просветительский квест «Дари тепло» пройдет в Битцевском лесу

Фото: Мосприрода

битцевский лес Карта всех событий

В Битцевском лесу с 12 по 28 февраля состоится эколого-просветительский квест «Дари тепло». Организатором его выступает экоцентр «Лесная сказка».

Участникам квеста расскажут, как правильно подкармливать птиц зимой, сообщат об их привычках и рационе. Можно посетить квест в составе группы или одному.

Перед посещением леса необходимо подготовить правильный корм. Пернатые в Москве едят нежареные и несоленые семечки, семена диких трав, подсушенные крошки белого хлеба, овсяные хлопья, несоленое сало, орехи, кроме миндаля, желуди, сушеные ягоды рябины и боярышника.

Начнется квест у входа в экоцентр «Лесная сказка». Там нужно найти специальный QR-код и отсканировать его. Дальше участники будут выполнять задания и посетят 10 точек квеста на территории парка. По дороге они будут наполнять птичьи кормушки пищей и оценивать их художественное оформление, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Результаты квеста направят на электронную почту. Особо отличившимся участникам отправят подарки.

До этого сообщалось, что сезонный квест «Я шагаю по паркам» стартовал в московских парках. В этот раз темой зимней забавы стала садово-парковая архитектура. В этот раз жителям и гостям столицы предстоит найти достопримечательности и сфотографироваться на их фоне в десяти зонах отдыха. Присоединиться к квесту можно с 3 по 28 февраля.