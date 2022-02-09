Эколого-просветительский квест «Дари тепло» пройдет в Битцевском лесу
В Битцевском лесу с 12 по 28 февраля состоится эколого-просветительский квест «Дари тепло». Организатором его выступает экоцентр «Лесная сказка».
Участникам квеста расскажут, как правильно подкармливать птиц зимой, сообщат об их привычках и рационе. Можно посетить квест в составе группы или одному.
Перед посещением леса необходимо подготовить правильный корм. Пернатые в Москве едят нежареные и несоленые семечки, семена диких трав, подсушенные крошки белого хлеба, овсяные хлопья, несоленое сало, орехи, кроме миндаля, желуди, сушеные ягоды рябины и боярышника.
Начнется квест у входа в экоцентр «Лесная сказка». Там нужно найти специальный QR-код и отсканировать его. Дальше участники будут выполнять задания и посетят 10 точек квеста на территории парка. По дороге они будут наполнять птичьи кормушки пищей и оценивать их художественное оформление, передает официальный сайт мэра Москвы.
Результаты квеста направят на электронную почту. Особо отличившимся участникам отправят подарки.
До этого сообщалось, что сезонный квест «Я шагаю по паркам» стартовал в московских парках. В этот раз темой зимней забавы стала садово-парковая архитектура. В этот раз жителям и гостям столицы предстоит найти достопримечательности и сфотографироваться на их фоне в десяти зонах отдыха. Присоединиться к квесту можно с 3 по 28 февраля.