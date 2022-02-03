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Новый квест «Я шагаю по паркам» подготовили для москвичей

Виктория Сикерина

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Новый квест «Я шагаю по паркам» подготовили для москвичей
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сезонный квест «Я шагаю по паркам» стартовал в московских парках. В этот раз темой зимней забавы стала садово-парковая архитектура. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка в четверг, 3 февраля.

  • В ведомстве отметили, что в этот раз жителям и гостям столицы предстоит найти достопримечательности и сфотографироваться на их фоне в 10 зонах отдыха. Присоединиться к квесту можно с 3 по 28 февраля.

— Формат уличных квестов очень популярен у москвичей. Ведь это отличная возможность выиграть призы и узнать много интересного о московских парках, побывать в тех уголках, где не доводилось гулять раньше, — заявили в пресс-службе.

Ознакомиться с картой маршрута можно на странице Мосгорпарка в социальной сети «ВКонтакте», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что в столице стартовал прием заявок на участие в проекте «Уличный артист в парках». Музыканты, танцоры, художники, мимы и другие представители искусства смогут показать свой талант на открытых площадках в шестнадцати зонах отдыха. Прием заявок продлится до 14 февраля.

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