Стартовал прием заявок на участие в столичной программе «Уличный артист в парках»

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В Москве стартовал прием заявок на участие в проекте «Уличный артист в парках». Музыканты, танцоры, художники, мимы и другие представители искусства смогут показать свой талант на открытых площадках в шестнадцати зонах отдыха. Прием заявок продлится до 14 февраля.

Руководитель Московского продюсерского центра Андрей Петров рассказал, что участие в проекте позволит артистам расширить аудиторию и увеличить интерес к своему творчеству. При этом жители и гости города смогут разнообразить пребывание в парках.

— Подать заявки могут артисты и творческие коллективы, независимо от их опыта выступлений на улицах, самое главное — уровень мастерства, — добавил он.

На отборочном этапе с 1 по 14 февраля потенциальным участникам необходимо на сайте заполнить анкету и прикрепить два видеоролика с выступлений. После эксперты выберут 200 артистов. Затем состоится прослушивание, в результате которого профессиональное жюри отберет необходимое количество участников для выступлений в парковых зонах, пишет официальный сайт мэра Москвы.

26 декабря сообщалось, что стартовала регистрация на участие в VIII Всероссийской олимпиаде вожатых.