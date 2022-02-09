Мужчина ночью пробрался в частный дом в Троицке и украл 50 тысяч рублей

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улице Текстильщиков г. Троицка Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, который влез в частный дом в Троицке и ранил хозяина. Об этом сообщил официальный сайт МВД.

По словам представителя ведомства, злоумышленник ночью выбил окно частного дома в Троицке и проник в помещение. Владелец дома проснулся от шума и обнаружил мужчину. После этого между хозяином и вором завязалась драка. Преступник ранил владельца дома ножом и, угрожая, потребовал денег.

Испугавшись за свою жизнь, хозяин дома отдал злоумышленнику деньги и драгоценные предметы. После этого незваный гость скрылся. Потерпевшего госпитализировали, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Вскоре после этого злоумышленника задержали. Им оказался неоднократно судимый 40-летний житель Троицка.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело («Разбой» — прим. «ВМ»), уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

28 января в Дептрансе Москвы сообщили, что на северо-востоке города пассажир неадекватно себя вел, отказывался выходить из электробуса и грозился разбить окна. По данным ведомства, инцидент произошел утром 27 января рядом с домом № 57 на 1-й Останкинской улице — конечной остановке автобуса.