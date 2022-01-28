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Буйный пассажир устроил погром в электробусе на северо-востоке Москвы. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Буйный пассажир устроил погром в электробусе на северо-востоке Москвы. Видео
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, 1-я Останкинская улица, 57 Карта всех событий

На северо-востоке Москвы пассажир неадекватно себя вел, отказывался выходить из электробуса и грозился разбить окна. Теперь его могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 27 января рядом с домом № 57 на 1-й Останкинской улице — конечной остановке автобуса. Пассажир отказался покидать электробус и вел себя неадекватно. Он ругался, угрожал водителю, пытался разбить окна.

Поведение буйного пассажира попало на камеру.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

— К счастью, никто из пассажиров и водитель не пострадали. Но электробус пришлось снимать с маршрута, из-за чего многим пассажирам пришлось ждать, пока вместо него выйдет другой, — говорится в сообщении ведомства.

В дептрансе добавили, что все материалы по данному эпизоду передали в правоохранительные органы. Мужчине может грозить не только административное, но и уголовное наказание.

На этой неделе в Воронежской области заключили под стражу 27-летнего гражданина США, который устроил пьяный дебош в вагоне поезда и напал на полицейского.

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