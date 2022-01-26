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Американец угодил в СИЗО под Воронежем после пьяного дебоша в поезде

Илья Ашуров

Происшествия
Американец угодил в СИЗО под Воронежем после пьяного дебоша в поезде
Фото: СК РФ

В Воронежской области заключили под стражу 27-летнего гражданина США, который устроил пьяный дебош в вагоне поезда и напал на полицейского. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, вечером 17 января находящийся в состоянии алкогольного опьянения американец нарушал общественный порядок в вагоне пассажирского поезда. Утихомирить дебошира попытались прибывшие на вызов сотрудники полиции. В ответ на их действия иностранец несколько раз ударил ногой одного из правоохранителей.

— Нападавший задержан по подозрению в совершении указанного преступления, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК.

Видео: СК РФ

В отношении американца возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

До этого Савеловский районный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Д. Барнса, который подозревается в изнасиловании двух малолетних детей. 64-летний американец будет находиться под стражей до 13 марта 2022 года.

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