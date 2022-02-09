Россия запросила Таиланд о включении «Спутника Лайт» в список для бескарантинного въезда

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Российское посольство в Таиланде направило местным властям запрос о включении вакцины «Спутник Лайт» в реестр препаратов, который предусматривает разрешение на въезд в страну без карантина. Об этом в среду, 9 февраля, сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

— Мы сейчас поставили вопрос, чтобы в список разрешенных для бескарантинного въезда вакцин включили еще «Спутник Лайт», — рассказал он.

По его словам, вакцину необходимо внести в соответствующий перечень, потому как она является бустером для препарата «Спутник V», передает ТАСС.

20 января стало известно, что власти Таиланда решили возобновить регистрацию в туристической программе Test & Go с 1 февраля 2022 года. Программа позволяет привитым от COVID-19 туристам не проходить карантин по прибытии в страну.

По словам главы отдела новостей МИД Таиланда Марати Налиты Андамо, теперь программа распространяется на туристов из любых государств. Она также напомнила, что все туристы должны иметь отрицательный ПЦР-тест при посадке в самолет.