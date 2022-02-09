Налетчики до смерти забили битой кассиршу магазина в Подмосковье

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Московская область, Истра Карта всех событий

Сотрудники прокуратуры взяли под контроль ход расследования разбойного нападения на магазин в городе Истре. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева в четверг, 9 февраля.

По словам представителя ведомства, 9 февраля четыре человека, вооруженные бейсбольными битами, вломились в магазин в Истре. Злоумышленники избили директора магазина, ее супруга и продавца-кассира, впоследствии забрав из кассы 70 тысяч рублей.

— Сотрудник магазина скончался на месте, супругов госпитализировали, — рассказывает Григорьева.

Вскоре после налета подозреваемых задержали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

— Четверым злоумышленникам грозит лишение свободы до восьми лет и штраф до полумиллиона рублей, — заключила Григорьева.

В ночь на 9 февраля сотрудники полиции задержали мужчину, который влез в частный дом в Троицке и ранил хозяина.