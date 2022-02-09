Появилось видео разбойного нападения на магазин в Истре

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Россия, Московская область, Истра Карта всех событий

Следственный комитет опубликовал видео разбойного нападения на магазин «Пятерочка» в городе Истре. На кадрах видно, как преступники избивают сотрудников заведения, а после вскрывают сейф.

На полу уже лежит один из пострадавших в инциденте. Кассира супермаркета спасти не удалось, женщина скончалась на месте.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации по Московской области

До этого руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева заявила, что сотрудники ведомства взяли под контроль ход расследования разбойного нападения на магазин в Истре.

Разбойное нападение

Трагедия, о которой идет речь, произошла в ночь на 9 февраля. Четыре человека, вооруженные бейсбольными битами, вломились в магазин в Истре. Злоумышленники избили директора магазина, ее супруга и продавца-кассира, впоследствии забрав из кассы 70 тысяч рублей.

Вскоре после налета подозреваемых задержали в соседней деревне.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».