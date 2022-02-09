Невролог рассказала, что проверить в организме перед началом весны

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Невролог, кандидат медицинских наук Марина Штерн рассказала, что нужно проверить в организме после зимнего периода.

Первый пункт проверки — уровень жизненно необходимых витаминов и микроэлементов. У многих за три зимних месяца возникает гиповитаминоз, так как зимние фрукты и овощи из магазинов не восполняют норму витаминов.

Чаще всего с периодом холодов связана нехватка витамина D, С, кальция, цинка, магния и селена. Врач посоветовала сдать панель анализов на витамины и микроэлементы, передает «МИР 24».

Второй пункт проверки — кожа. Зимой ее состояние может значительно ухудшиться из-за сухого воздуха, морозного ветра и нехватки питательных веществ. Возникают шелушения, высыпания, покраснение.

Также волосы могут стать более сухими и ломкими. Улучшить состояние кожи и волос изнутри в таком случае помогают капсулы омега-3 и комплексы с витаминами группы B.

Также врач посоветовала обратить внимание на качество сна, так как в зимний период снижается выработка мелатонина.

До этого врачи рассказали, как «проснуться» после зимы.