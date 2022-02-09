В Роспотребнадзоре назвали долю заболевших штаммом «омикрон» в России

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Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» в настоящее время доминирует в России. Его доля по стране равна 70 процентам от общего числа заболевших. Об этом в среду, 9 февраля, сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

— На все другие штаммы, прежде всего, самый серьезный штамм из последних — «дельта» приходится где-то 30 процентов, — уточнил специалист, чьи слова газета «Известия».

За минувший день в 85 субъектах России выявили 183 103 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице выявили 11 521 случай заражения COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 669 человек, еще 20 178 были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 97 163 гражданина.

Случаи заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» зафиксировали во всех субъектах России, кроме Чукотского автономного округа. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.