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«Омикрон»-штамм выявили в 84 регионах России

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Омикрон»-штамм выявили в 84 регионах России
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Случаи заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» зафиксировали во всех субъектах России, кроме Чукотского автономного округа. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

— Случаи «омикрона» зарегистрированы в 84 субъектах Российской Федерации, за исключением Чукотского автономного округа, — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в 85 субъектах России выявили 165 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 12 902 случая заражения COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 698 человек, еще 20 185 были госпитализированы в больницы. При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром врачей в России за день полностью поправились 81 188 человек.

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Возникновение побочных эффектов при приеме лекарств от коронавируса требует немедленного обращения к врачу, а при значительном ухудшении самочувствия — вызова скорой помощи. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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