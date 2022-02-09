Москвичам рассказали о работе городской турполиции

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Почти 200 сотрудников столичной туристической полиции ежедневно дежурят на улицах города. Они готовы помочь иностранным и российским туристам, оказавшимся в трудной ситуации.

— Все сотрудники туристической полиции проходят необходимую подготовку, включающую в себя курсы иностранных языков и обучение правилам общения с туристами, — рассказал командир специализированного батальона 1-го специального полка полиции Главного управления МВД России по Москве, майор полиции Илья Летунов.

Они могут показать дорогу, ответить на интересующие вопросы и защитить от неприятностей. Отличить туристических полицейских можно по специальной повязке Tourist Police.

По словам заместителя председателя Комитета по туризму города Москвы Алины Арутюновой, столичные туристические полицейские гостеприимны и помогут гостям города найти лучший маршрут до достопримечательности, отеля или ресторана. Для сотрудников ведомства в 2021 году сервис Ruspass провел более 90 обучающих экскурсий, передает официальный сайт мэра Москвы.

У полицейских тоже есть немало интересных историй. Они сопровождали лидера группы Aerosmith Стивена Тайлера, помогали китайским туристам искать их жен, а также нашли телефон иностранного гражданина, забывшего гаджет в такси.

До этого в столичном районе Зарядье появился новый туристический маршрут с аудиогидом. Доступен он на портале «Узнай Москву» и называется «Зарядье — от первых ремесленников до бумажной архитектуры».