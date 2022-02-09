Компания Илона Маска потеряла почти 40 спутников Starlink из-за магнитной бури

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Около 40 из 49 новых микроспутников Starlink компании SpaceX были потеряны после начавшейся магнитной бури. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что спутники были запущены 3 февраля.

— Предварительный анализ показывает, что повышенное сопротивление на малых высотах помешало им выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли, — сообщили в пресс-центре.

В компании добавили, что угрозы столкновения с другими спутниками не наблюдается, потому как Starlink могут расщепляться при выходе в атмосферу.

13 января сообщалось, что российская государственная корпорация «Роскосмос» и NASA договариваются о продлении использования Международной космической станции (МКС) до 2030 года. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, 31 декабря 2021 года корпорация получила официальное уведомление со стороны США о продлении ими эксплуатации станции до 2030 года. Стороны также подготовили проект соглашения по полетам американских астронавтов на кораблях «Союз» и россиян на бортах США.