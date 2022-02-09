Стало известно, кому в Москве готовы платить больше 400 тысяч рублей

Фото: pixabay.com/Lukas

В столице есть несколько профессий, представителям которых готовы платить около 400 тысяч рублей в месяц. Среди них коммерческий директор, директор по IT и директор по развитию B2B. Об этом свидетельствует исследование, проведенное сервисом по поиску работы SuperJob.

— В Москве в феврале больше всего готовы платить коммерческому директору. Ищут сотрудника с высшим образованием медицинского, фармацевтического, биотехнологического, химического, естественно-научного или экономического направления, с опытом работы на руководящих позициях маркетинга или продаж от трех лет и подтвержденным успешным опытом продвижения фармацевтических продуктов, — говорится в исследовании.

Соискателю обещают зарплату от 400 тысяч рублей в месяц.

На втором месте находится директор по IT. Он должен иметь высшее техническое образование, уметь управлять командой и реализовывать стратегии компании. Работа предполагает трансфер в Пермь, работодатель предоставляет релокационный пакет. Зарплата предлагается 400 тысяч рублей в месяц.

Замыкает тройку лидеров директор по развитию B2B. Платить обещают от 350 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен иметь соответствующий опыт работы, хорошо владеть английским языком и иметь опыт продаж IT-продуктов в зарубежные страны.

Четвертое место занял разработчик с зарплатой до 370 тысяч рублей, а на пятом месте обосновался менеджер по работе с клиентами с зарплатой от 300 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что учителя школ и воспитатели детских садов Подмосковья будут ежемесячно получать прибавку к зарплате в размере пяти тысяч рублей. В регионе работают около 50 000 учителей и около 40 000 воспитателей.