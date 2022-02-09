Подполковника полиции задержали за пособничество во взятках на 17 миллионов

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Сотрудники собственной безопасности МВД России по Москве выявили сотрудника ведомства, осуществлявшего противоправную деятельность. Об этом сообщили на официальном сайте МВД.

Работник ОМВД по Алексеевскому району передавал деньги гражданам, проверяющим коммерческую организацию. Взятка должна была повлиять на принятие незаконного решения.

— При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, — резюмировали в пресс-службе московского Главка полиции.

Полицейские продолжают поиск причастных к произошедшему и выяснять подробности инцидента.

По данным СМИ, речь идет о замначальнике ОМВД России по Алексеевскому району Москвы. Его задержали за посредничество во взяточничестве на 17 миллионов рублей.

По информации РЕН ТВ, подполковника полиции подозревают в помощи с отказов в возбуждении уголовного дела против руководства инвестиционно-строительной компании.

27 января Следственный комитет раскрыл подробности дела экс-главы подмосковного управления Росимущества.

Напомним, в отношении бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Московской области Николая Пешкова и коммерсанта возбуждено уголовное дело за получение и дачу взятки.