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СК раскрыл подробности дела экс-главы подмосковного управления Росимущества

Евгений Белоусов

Происшествия
СК раскрыл подробности дела экс-главы подмосковного управления Росимущества
Фото: СК РФ

В отношении бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) по Московской области Николая Пешкова и коммерсанта возбуждено уголовное дело за получение и дачу взятки. Об этом в четверг, 27 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении одного из подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго мера пресечения избрана ранее.

— Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России, — заключила Врадий.

Дело Пешкова

Николай Пешков был задержан 27 января. По данным «ВМ», в суд поступило ходатайство следствия об аресте Пешкова на срок до 26 апреля 2022 года. Экс-чиновнику предъявили обвинение по уголовной статье «Взятка в крупном размере».

Днем 27 января пресс-секретарь суда Александра Савельева сообщила, что Пешкова отправили в СИЗО до 25 марта.

По предварительным данным, Пешков во время работы в Росимуществе получил от коммерсанта взятку за содействие в его вопросах. Взятка представляла собой оплату гостиничного номера во время отдыха на одном из курортов России.

Позже подмосковная прокуратура поставила уголовное дело Николая Пешкова на контроль.

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