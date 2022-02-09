ДГП запускает цикл welcome-встреч для молодых специалистов строительной отрасли города

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Столичный департамент градостроительной политики запускает цикл welcome-встреч для молодых специалистов строительной отрасли города. Об этом в среду, 9 февраля, заявил руководитель ведомства Сергей Левкин.

— Welcome-встречи — это новый инструмент в развитии трудовой мотивации молодых специалистов. Подобный подход дает возможность молодым специалистам, выпускникам профильных образовательных организаций успешно совершить первый шаг в профессиональную среду, — рассказал он,

По его словам, такой формат встреч позволит молодым специалистам задать интересующие их вопросы профессионалам в конкретной области. Слушателям расскажут о специфике работы в отрасли, условиях, особенностях корпоративной культуры и наставничестве в профессиональной среде. После встреч специалисты смогут найти свой путь и решить, где они хотят начать трудовую деятельность.

Встречи будут проводиться один–два раза в месяц в формате видеоконференции начиная с 10 февраля. Первую встречу проведет ООО «Первый ДСК» с обучающимися УПО «Архитектура, строительство и ЖКХ».

— Формирование кадрового резерва строительной отрасли необходимый шаг в контексте утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяниным строительных программ, — резюмировал Левкин.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации новой программы «Академия инноваторов», которую в 2021 году запустил Московский инновационный кластер.

По словам главы города, программа предназначена для начинающих разработчиков, которым не хватает опыта для запуска стартапа или развития высокотехнологичного проекта. Сергей Собянин сообщил, что для участия в программе поступило 5 тысяч заявок, из которых были выбраны более 600 финалистов.