Грызлов заявил о нарушении Киевом почти всех Минских соглашений
Украинские власти не выполняют Минские соглашения практически по всем пунктам. Об этом в среду, 9 февраля, заявил российских посол в Белоруссии Борис Грызлов.
По его словам, Киев, например, не отводит тяжелые вооружения и принимает оружие из государств-членов Североатлантического альянса.
— В нарушение Минских соглашений присутствуют натовские инструкторы. Не в единичном количестве, а сотни и даже уже тысячи, — добавил политик.
Он уточнил, что Украина придерживается мнения, что стабилизировать свою экономическую ситуацию она может только за счет заявлений против России. Таким образом власти страны пытаются быть «главной занозой в теле» РФ, передает РИА Новости.
Конфликт на востоке Украины
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.