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Филиал психиатрической больницы в районе Кузьминки отремонтируют

Михаил Алимов

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Филиал психиатрической больницы в районе Кузьминки отремонтируют
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Волжский бульвар, 27к4 Карта всех событий

В столичном районе Кузьминки отремонтируют филиал психиатрической больницы №13 на Волжском бульваре. Его адаптируют и для маломобильных групп населения. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Мосгосэкспертизы.

— Мосгосэкспертиза, подведомственная комитету Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Мероприятия по программе интеграции ММГН. Филиал №3 диспансерное отделение №1 ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №13 департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: Волжский бульвар, дом 27, корпус 4, район Кузьминки, Юго-Восточный административный округ Москвы», — передает сообщение агентства городских новостей «Москва».

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, ремонт проведут на первом этаже здания. Там обустроят пандусы для маломобильных групп населения, заменят облицовку крыльца, пола и стен, поменяют козырек и ограждение крыльца.

Внутри помещения заменят часть перегородок, входные и выходные тамбуры, оконные блоки в уборных и т. д. Обновят инженерные системы и адаптируют санузлы для инвалидов. Все охранные и сигнальные системы также адаптированы для маломобильных групп населения.

До этого сообщалось, что комитет по конкурентной политике Московской области объявил о проведении конкурсов на проведение работ по капремонту поликлиники в Горках и детского соматического отделения в Дмитровском городском округе.

На проведение ремонтных работ в поликлинике из бюджета Московской области выделено 100,3 миллиона рублей. Подрядчика для выполнения работ планируют найти в 2022 году.

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