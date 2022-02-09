Суд приговорил к 12 годам экс-прокурора Владикавказа за заказное убийство следователя

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Бывшего прокурора Владикавказа Ольгу Швецову приговорили к 12 годам лишения свободы за то, что она заказала следователя — мужа своей сестры. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба Московского городского суда в среду, 9 февраля.

По данным следствия, в 2012 году следователь Александр Леонов разводился с беременной сестрой Швецовой. Леонов планировал отсудить у родственницы бывшего прокурора 25 миллионов рублей. В связи с этим сестры не раз угрожали следователю, что убьют его. Леонов не воспринимал эти угрозы всерьез и не обращался в полицию.

Тем временем Швецова лично заказала бывшего мужа сестры у главаря банды киллеров Аслана Гагиева (также известен как Джако — прим. «ВМ»). Вскоре после этого следователя расстреляли возле его дома.

Обвинение бывшему прокурору предъявили еще в 2019 году. Свою вину она не признавала. Джако тоже находится под арестом, ему грозит пожизненное, уточняется на сайте СК РФ.

30 декабря 2021 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных вынес приговор 45-летней москвичке, заказавшей убийство собственного мужа.