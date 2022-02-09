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Грызлов назвал происходящее на Украине худшим из возможных сценариев

Полина Долганова

В мире
Грызлов назвал происходящее на Украине худшим из возможных сценариев
Фото: er.ru

То, что в настоящее время происходит на Украине, можно назвать худшим из всех возможных сценариев. Об этом в среду, 9 февраля, заявил российский посол в Минске и полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

По его словам, украинцы выбрали на пост президента страны Владимира Зеленского, ожидая мира, однако вместо этого ситуация обострилась еще сильнее.

— Это самый плохой сценарий, который может быть. Но мы прикладываем все возможные дипломатические усилия, чтобы этого не случилось, чтобы не дать возможность Украине решать вопросы силовым методом, — сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».

До этого сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

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