СМИ: Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом в Москве

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российского политика Владимира Жириновского госпитализировали в столичную больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 9 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, поражение легких у него оценивается на 50–75 процентов.

Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

Состояние здоровья политика оценивается как среднетяжелое.

За минувший день в 85 субъектах России выявили 183 103 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице выявили 11 521 случай заражения COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 669 человек, еще 20 178 были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 97 163 гражданина.