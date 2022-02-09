СМИ: Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом в Москве
За минувший день в 85 субъектах России выявили 183 103 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице выявили 11 521 случай заражения COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 669 человек, еще 20 178 были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 97 163 гражданина.