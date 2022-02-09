Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в стартовом матче ОИ

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Матч завершился с результатом 1:0 в пользу россиян.

Единственную шайбу в ворота швейцарцев забросил Антон Слепышев. Ему удалось оформить гол за 2,7 секунды до конца первого периода.

В рамках группового этапа сборная РФ также сразится с датской и чешской командами. Игры запланированы на 11 и 12 февраля соответственно.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.